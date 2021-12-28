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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Гендиректор «Зенита» высказался о трансфере Сергеева

28 Декабря 2021 • 13:38 Комментировать

Центрфорвард самарских «Крыльев Советов» Иван Сергеев в ближайшее время должен стать игроком петербургского «Зенита». Об этом в разговоре с корреспондентом «РИА Новости» поведал гендиректор «сине-бело-голубых» Александр Медведев.

По словам руководителя, в данный момент нападающий проходит медицинское обследование. Следующим этапом сделки будут переговоры с Сергеевым и «Крыльями Советов».

Вероятно, Иван станет заменой для Артёма Дзюбы, которого СМИ отправляют к Леониду Слуцкому в «Рубин».

На счету Сергеева шесть голов и четыре ассиста в 18 матчах текущего сезона РПЛ.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Александр Медведев Иван Сергеев
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