«Зенит» подписывает нападающего «Крыльев Советов»

Петербургский «Зенит» усилит атакующую линию форвардом самарских «Крыльев Советов» Иваном Сергеевым. Об этом сообщается на страницах «Спорт-экспресса».

26-летний нападающий уже находится в Санкт-Петербурге. Стороны согласовали детали перехода. Вскоре о сделке будет объявлено официально.

В текущем розыгрыше российской Премьер-лиги Сергеев провел 18 поединков. Он шесть раз поразил ворота соперников и сделал четыре голевые передачи.

РПЛ недавно ушла на зимний перерыв. После 18 туров «сине-бело-голубые» занимают первое место в таблице, опережая ближайшего конкурента на два балла.