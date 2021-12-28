Селихов назвал лучшего и худшего тренера за время нахождения в «Спартаке»

Голкипер московского «Спартака» Александр Селихов стал героем нового выпуска на ютуб-канале «Красава». В ходе беседы с Евгением Савиным вратарь назвал лучшего и худшего тренера за время своего нахождения в стане «красно-белых».

Как заявил вратарь, лучшим он считает итальянского специалиста Массимо Карреру, под руководством которого спартаковцы стали чемпионами России. Худшим в рейтинге Селихова стал испанец Рауль Рианчо.

Александр защищает цвета «народной команды» с 2017 года. В нынешнем сезоне он принял участие в девяти играх и попустил 11 мячей. Его контракт истекает в конце 2022 года.