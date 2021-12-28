Комбаров назвал легионера, от которого избавится «Спартак»

Экс-игрок московского «Спартака» Дмитрий Комбаров предположил, кого из легионеров продадут «красно-белые» в зимнее трансферное окно. После подписания нападающего Шамара Николсона в заявке столичного клуба стало девять иностранцев, вместо разрешенных восьми.

«Выберут того футболиста, который получает мало времени. Это Хендрикс. Что делать с Ларссоном? На него надо посмотреть на сборах, а дальше уже решать», - передает слова Дмитрия «РБ Спорт».

Хендрикс пополнил ряды спартаковцев в январе 2021 года. В нынешнем розыгрыше российской Премьер-лиги Йоррит поучаствовал в восьми встречах, не отметившись голевыми действиями. Контракт 26-летнего голландца с «красно-белыми» рассчитан до 2024 года.