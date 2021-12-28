Орлов рассказал, где может продолжить карьеру Жирков

Спортивный комментатор Геннадий Орлов поделился мнением касательно будущего экс-защитника петербургского «Зенита» Юрия Жиркова. Он считает, что опытный футболист может трудоустроиться в РПЛ.

«Жирков еще хочет поиграть. Про «Нижний Новгород» - очень близко к правде», - поведал комментатор в эфире «Радио Зенит».

Последним местом работы 38-летнего защитника был петербургский «Зенит». По завершении сезона-2021/2022 между сторонами истекло трудовое соглашение. С того момента Юрий пребывает в статусе свободного агента.

По итогам первой половины сезона «Нижний Новгород» находится на 11-й строчке в таблице РПЛ.