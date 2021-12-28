Мхитарян получит работу в клубе РПЛ

Армянский хавбек Генрих Мхитарян может по окончании игровой карьеры перебраться в российский чемпионат.

Как информирует ArmSport, в приглашении Генриха заинтересован «Краснодар». Мхитарян может занять пост спортивного директора «быков». Источник сообщает, что стороны уже достигли предварительной договоренности.

В настоящий момент 32-летний полузащитник выступает в чемпионате Италии, он играет за столичную «Рому».

В нынешнем сезоне Генрих провел 18 матчей в Серии А, забил два мяча и сделал четыре голевые передачи. Его контракт с «волками» рассчитан до середины 2022 года.