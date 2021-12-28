Гаджиев: «Самое яркое событие 2021 года - выступление «Спартака»

Известный российский специалист Гаджи Гаджиев рассказал о самых ярких событиях уходящего года. Его слова передает «Спорт день за днём».

«Самое яркое событие года - выступление «Спартака». Девятое место в РПЛ и победа в группе Лиги Европы», - сказал тренер.

Напомним, что «Спартак» успешно выступил на групповой стадии Лиги Европы, несмотря на неудачное начало. «Красно-белые» финишировали на первом месте в квартете с «Наполи», «Лестером» и «Легией». Команда гарантировала себе участие в 1/8 финала турнира.

Несмотря на этот результат, с поста главного тренера команды был уволен португалец Руй Витория. Вместо него коллектив будет тренировать Паоло Ваноли.