ЦСКА поборется с клубами Серии А за полузащитника «Фейеноорда»

Турецкий полузащитник Оркун Кёкчу, правами на которого владеет роттердамский «Фейеноорд», может сменить голландский чемпионат на российскую Премьер-лигу. Об этом рапортует Galasport.

По информации источника, заинтересованность в услугах 20-летнего хавбека проявляет московский ЦСКА. Также претендентами на футболиста считаются итальянские «Фиорентина» и «Аталанта».

Трудовой договор Оркуна с «Фейеноордом» рассчитан до середины 2025 года. Его трансферная цена составляет 12 миллионов евро.

В сезоне-2021/2022 Эредивизии Кёкчу провел 18 поединков, в которых отметился одним забитым мячом и шестью ассистами.