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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Селихов рассказал о последних словах Витории в «Спартаке»

28 Декабря 2021 • 09:52 Комментировать

Страж ворот московского «Спартака» Александр Селихов вспомнил о последних словах экс-наставника команды Руя Витории, произнесенных после провального поединка с «Сочи» в чемпионате России. В том матче «красно-белые» проиграли со счетом 0:3.

«Он сказал: «Вы хорошо играли, но футбол жесток, потому с нами случился такой результат». Прощальных слов лично я не слышал», - приводятся слова голкипера на канале «Красава» в Youtube.

Витория был уволен с поста главного тренера «красно-белых» 15 декабря. Его место у руля столичного коллектива занял итальянец Паоло Ваноли, с которым подписали трудовое соглашение до лета 2023 года.

После 18 туров спартаковцы занимают лишь девятое место в таблице Премьер-лиги.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Александр Селихов Руй Витория
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