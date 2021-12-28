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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Филимонов скептически отреагировал на успех «Спартака» в Лиге Европы

28 Декабря 2021 • 09:40 Комментировать

Экс-вратарь сборной России и столичного «Спартака» Александр Филимонов поделился мнением о выступлении «красно-белых» в нынешнем розыгрыше Лиги Европы. Московская команда заняла первое место на групповом этапе и пробилась в 1/8 финала.

«Спартаку» повезло. Это просто стечение обстоятельств. Может быть, футболисты хотели в Европе себя засветить. Там они играют по-другому», - приводит слова Филимонова Vseprosport.ru.

В отличие от Лиги Европы дела «Спартак» в российской Премьер-лиге обстоят намного хуже. На зимний перерыв москвичи ушли на девятом месте в таблице. Из-за провала в чемпионате с поста наставника команды был уволен Руй Витория. На освободившееся место пригласили итальянского тренера Паоло Ваноли.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Александр Филимонов
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