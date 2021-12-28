Клуб Серии А заинтересовался нападающим «Спартака»

Московский «Спартак» может избавиться от одного из форвардов после прихода в команду ямайского голеадора Шамара Николсона. По данным Tuttosport, ближе всех к уходу аргентинец Эсекель Понсе.

У 24-летнего футболиста есть вариант трудоустройства в итальянском чемпионате. Заинтересованность в его услугах проявляет генуэзский «Дженоа», главным тренером которого является украинский специалист Андрей Шевченко. Клуб испытывает большие проблемы в атакующей линии, а потому намерен купить нового форварда этой зимой. Понсе и еще несколько игроков входят в шорт-лист «Дженоа».

В этом сезоне Эсекель сыграл семь матчей в РПЛ и отметился четырьмя забитыми мячами.