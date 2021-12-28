Плохой парень Винни Джонс, Зидан с шевелюрой и Антивирус Златан: Футболисты, оставившие свой след в кино

28 декабря отмечается Международный день кино, и сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» в эту дату составило список известных футболистов-киноактёров.

Когда перебираешь в голове футболистов-актёров, то первым на ум приходит знаменитый тафгай британского футбола из так называемой «Банды психов» «Уимблдона» Винни Джонс. Ещё когда Джонс играл в футбол, он рассказал о своих грязных приёмах в документальном фильме «Жёсткие парни футбола», за что схлопотал штраф и дисквалификацию на полгода. Ну а первый раз в художественной картине Винни сыграл в 1998 году – конечно же, в роли плохого парня. Это был фильм Гая Ричи «Карты, деньги, два ствола». Позже Джонс снялся в «Большом куше», «Костоломе», российском «Вычислителе» и других фильмах, среди которых – «Люди Икс: Последняя битва».

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Роналдиньо начал свой роман с кино ещё в начале нулевых годов, когда исполнил камео в бразильской мыльной опере «Клон». А в 2018 году он снялся в американском фильме о боевых искусствах «Кикбоксер возвращается» вместе с Жаном-Клодом ван Даммом и Майком Тайсоном.

Ежели вы хотите увидеть Зинедина Зидана с шевелюрой, то извольте посмотреть фильм «Астерикс на Олимпийских играх», где его героя зовут Зинедис. Ещё в той картине снялись автогонщик Михаэль Шумахер, баскетболист Тони Паркер, теннисистка Амели Моресмо. Сообщалось, что в 2022 году состоится премьера фильма «Астерикс и Обеликс: Срединное царство», где роль римского легионера Антивируса досталась Златану Ибрагимовичу.

Эрик Кантона после завершения игровой карьеры взялся за съёмки плотно и сыграл более чем в пятнадцати фильмах, среди которых «Елизавета», «Прогулка с придурками», «Второе дыхание», «Обжора», «Ключи от машины», «Насильно», «Наша безумная жизнь», «Переполох на районе».

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Логично, что имеет опыт киносъёмок такой медийный экс-футболист, как Дэвид Бекхэм. Он перевоплотился в рыцаря в фильме Гая Ричи «Король Артур: Легенда мяча». А обаятельный француз Давид Жинола не только рекламировал шампунь, но и сыграл немецкого снайпера в картине про Вторую мировую войну «Последняя высадка».

Колоритный Пауль Брайтнер ещё в пору игровой карьеры снялся в вестерне «Картофельный Фриц», а также в фильмах «Убийство в Африке» и «Просчёт лейтенанта Слейда». Франц Беккенбауэр тоже пробовался в кино – он получил роли в лентах «Шутники» и «Олимпия-Олимпия». И Пеле снимался в фильмах – в частности, он сыграл в картине «Бегство к победе», действие которой разворачивается в немецком лагере для военнопленных на территории Франции в период Второй мировой войны.

Николя Анелька исполнил небольшую роль в комедии «Полный привод», а Джибриль Сиссе предстал в образе самого себя в комедийном боевике Люка Бессона «Такси-4», где безумный водитель Даниэль доставил его на футбольное поле «Велодрома» прямо к стартовому свистку матча, ставшего для Сиссе первым за «Марсель».

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Артём Дзюба, получавший золотые медали РПЛ за прошлый сезон в костюме Дэдпула, в 2019 году засветился в художественном фильме «Дикая лига», где показывался процесс появления футбола в России в начале ХХ века. Из футболистов компанию Дзюбе в том фильме составили Алексей Миранчук и Роман Зобнин.

Александр Кержаков сыграл небольшую роль в «Выкрутасах», где провёл тренировку с детьми, а также вместе с Романом Широковым и Евгением Савиным исполнил камео в телесериале «Большая игра». Также в этом кино в ролях самих себя поучаствовали комментаторы Константин Генич, Дмитрий Шнякин, Нобель Арустамян, Дмитрий Губерниев, Кирилл Дементьев и другие. Что касается Руслана Нигматуллина, то он побывал тренером спартаковской академии в фильме «Коробка», ну а Дмитрий Сычёв попал в один из эпизодов передачи «Наша Russia», где тренер уговаривал его сыграть за вымышленный омский «ГазМяс».

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Кирилл Иванцов