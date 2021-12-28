Гаджиев включил в тройку лучших игроков РПЛ только молодёжь

Известный российский тренер Гаджи Гаджиев порадовался за молодых футболистов, которые ярко себя проявили в первой части сезона и стали для специалиста лучшими. Открытием для Гаджиева стал Арсен Захарян, завоевавший стабильное место в старте московского «Динамо» и привлекший к себе внимание «Реала».

Также Гаджиев отметил Гамида Агаларова, лучшего снайпера в РПЛ (13 голов в 18 матчах). Третьим лучшим в интервью «Спорту день за днём» тренер назвал голкипера Матвея Сафонова.

Для Гаджиева самыми яркими стали результаты «Спартака», который провалился в чемпионате России, но выиграл группу Лиги Европы.