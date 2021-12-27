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Арустамян хотел бы увидеть в «Коммент.Шоу» Федуна и Гинера

27 Декабря 2021 • 22:58 Комментировать

Ведущий «Коммент.Шоу» Нобель Арустамян заявил о намерении пригласить на эфир руководителей «Спартака» и ЦСКА Леонида Федуна и Евгения Гинера соответственно. При этом Арустамян признает, что организовать - подобное было бы сложнейшей задачей. Причина в том, что «они в последнее время не особо публичные люди».

Что касается категоричных отказов, то, по словам Нобеля Арустамяна их нет. А самыми продолжительными по времени были переговоры о съемках с хоккеистом Ильёй Ковальчуком и владельцем «Краснодара» Сергеем Галицким, сообщает Sport24.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва ЦСКА Москва Евгений Гинер Леонид Федун Нобель Арустамян Коммент.Шоу
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