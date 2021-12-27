Шеф-редактору «Коммент.Шоу» стыдно перед Казанским за шутку про Тедеско

Шеф-редактор «Коммент.Шоу» Андрей Шибанов рассказал об обстоятельствах скандального выпуска передачи с шуткой про экс-тренера «Спартака» Доменико Тедеско, который будет бегать у поля даже с отрубленной головой. После резкой реакции публики на специфический юмор этот фрагмент передачи был удален, но зачитавший шутку Денис Казанский долго подвергался нападкам.

- Глобально это мой косяк, потому что я эту шутку оставил и не считал контекст, поэтому вдвойне было стыдно перед Денисом, - заявил Шибанов Sport24.

Добавим, что ведущие шоу не имеют отношения к созданию материалов для «Лиги плохих футбольных шуток».