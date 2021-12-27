Селихов рассказал о том, как ему в «Орле» сломали нос

Вратарь «Спартака» Александр Селихов подтвердил информацию о том, что в «Орле» ему сломали нос. Это сделал заместитель генерального директора клуба Алексей Коршунов.

Тогда еще 20-летний Селихов пытался с помощью КДК РФС расторгнуть контракт с клубом. В интервью YouTube-каналу «КраСава» вратарь рассказал, что собирал подписи в клубе и ставил печати на документы. В один момент он попросил ручку у Коршунова, а тот «просто подошел и ударил». Также Селихов добавил, что функционер не раскаялся за тот поступок.

Напомним, что после этого голкипер оказался в «Амкаре», а позже перешел в московский «Спартак», где стал одним из лидеров.