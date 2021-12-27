Селихов благодарен футболу, что не стал таксистом и не попал в тюрьму

Вратарь «Спартака» Александр Селихов считает, что его судьба могла сложиться весьма печально, если бы не футбол. В интервью YouTube-каналу КраСава спартаковец отметил, что в поселке Нарышкино были популярны наркотики и воровство, некоторые талантливые игроки просто спились, а во время экскурсии в местную колонию Селихов там встретил одноклассника.

«Если бы не футбол, то мог бы стать таксистом в лучшем случае», - отметил Селихов. Также он не исключил, что мог бы оказаться и в тюрьме. Вратарь поблагодарил отца за то, что привел его в футбол.

Напомним, что Александр Селихов стал одним из героем «Спартака» в еврокубковой кампании этого года.