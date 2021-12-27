​В «Спартаке» прокомментировали информацию о возможной смене эмблемы

В последние часы в сети появилось сразу несколько изображений новой эмблемы «Спартака». Одна из них посвящена столетию, а вторая якобы в 2022 году станет постоянной. Дмитрий Зеленов, возглавляющий пресс-службу московского клуба, высказался по поводу возможных изменений.

«Обо всех акциях, приуроченных к столетию «Спартака», сообщим в новому году. Планируется ряд мероприятий, в том числе затрагивающих и визуальную составляющую», - высказался Зеленов, чьи слова на своих страницах приводит sport24.

Напомним, что в апреле «Спартак» будет отмечать 100 лет с момента создания клуба.

Добавим, что «Спартак» ушёл на зимние каникулы на девятой позиции в турнирной таблице чемпионата России.