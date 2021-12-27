​Федотов ответил на вопрос о возможном возвращении Кокорина в «Сочи»

За одиннадцать месяцев в «Фиорентине» Александр Кокорин провёл всего лишь девять матчей и не отметился ни одним результативным действием. Ходят слухи, что россиянин может сменить клубную прописку уже зимой. Рулевой «Сочи» Владимир Федотов в интервью sport24 ответил на вопрос, может ли Кокорин вернуться в клуб.

По словам Федотова, вопрос возвращения Кокорина на сегодняшний день неактуален, хотя в своё время футболист хорошо повлиял на «Сочи» как на поле, так и за его пределами.

Что касается того, может ли Александр Кокорин принести пользу нынешнему «Сочи», Федотов сказал так: «Сложно оценивать на данном этапе, потому что Александр почти не имеет игровой практики. Непонятно, в каком он находится состоянии, включая психологию».

«Сочи» на текущий момент занимает третье место в турнирной таблице Премьер-лиги России.