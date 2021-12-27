Генрих Мхитарян может покинуть «Рому» в обозримом будущем. Действующий контракт армянина рассчитан до конца текущего сезона, и римский клуб не горит желанием продолжать сотрудничество.

Как сообщает TuttoMercatoWeb, ссылаясь на газету Tuttosport, интерес к Мхитаряну проявляют клубы из Премьер-лиги Англии, испанской Ла Лиги, а также московский «Спартак».

В сезоне 2021/2022 32-летний Генрих Мхитарян провёл за «Рому» во всех соревнованиях 23 матча. В них полузащитник записал на свой счёт два гола и пять результативных передач на партнёров.

Эксперты портала transfermarkt оценивают Генриха Мхитаряна в 15 миллионов евро.