​Тренер «Сочи» Федотов сравнил победы над «Зенитом» и «Спартаком» по ценности

Наставник «Сочи» Владимир Федотов расставил добытые в первой части сезона победы над «Спартаком» и «Зенитом» по ценности.

Федотов сказал, что победа над «Зенитом» для его команды была значимой, но победу над «Спартаком» со счётом 3:0 в последней игре 2021 году он всё же считает более ценной.

«Окончание года, на кону стояло попадание в тройку лидеров перед паузой», - объяснил свою позицию Федотов в интервью sport24, добавив, что команда проявила характер, забив два гола вдесятером.

Что касается разговоров о том, что «Сочи» является фарм-клубом «Зенита», то Федотов не захотел к ним возвращаться, назвав эту тему избитой, хотя и популярной.