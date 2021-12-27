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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Федотов назвал секрет успешных матчей против «Спартака»

27 Декабря 2021 • 18:25 Комментировать

Рулевой «Сочи» Владимир Федотов в своей тренерской карьере лишь раз проиграл «Спартаку». Случилось это ещё тогда, когда Федотов возглавлял «Оренбург». В интервью для sport24 наставник сочинской команды поговорил о секрете успешных игр против «красно-белых».

Федотов назвал «Спартак» «хорошим раздражителем и принципиальным соперником» для многих.

«Когда ты приезжаешь на свой стадион, который на 80% заполнен спартаковскими болельщиками, у тебя нет другого выхода, кроме как активировать всё своё мастерство, желание здесь и сейчас добиться победы», - поделился своими ощущениями Федотов.

Вспоминая поединки со «Спартаком», Федотов отметил, что его команде удавалось правильно выстроить игру, отталкиваясь от себя. 

В чемпионате России сезона 2021/2022 «Спартак» и «Сочи» уже провели оба матча. В обоих случаях команда Владимира Федотова победила – 2:1 в Москве, 3:0 в Сочи.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Владимир Федотов Сочи
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