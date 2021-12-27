В следующем году у «Спартака» будет новая эмблема. Изображение появилось в телеграм-канале «Успей поймать». Кардинальных отличий от старого варианта не случится, но определённые изменения всё заметны. Они касаются главным образом изображения мяча – оно станет не таким выраженным.

Ранее в сети появилось возможное изображение эмблемы «Спартака» к столетию, которую фанаты, судя по отзывам, не особенно ценили.

Напомним, что «Спартаку» исполнится 100 лет в апреле следующего года.

На текущий момент «Спартак» располагается на девятой позиции в турнирной таблице российской Премьер-лиги.