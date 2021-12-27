​В «Химках» прокомментировали ситуацию с долгами

Роман Терюшков, который является членом наблюдательного совета «Химок», высказался по поводу ситуации с долгами. Как известно, в клубе имелись задолженности по заработной плате.

«Все задолженности по зарплате мы уже практически выплатили. Текущие зарплаты будут выплачены до 30 декабря. Глобальных долгов никаких нет. Мы их все закрыли в начале декабря», - высказался Терюшков для «Спорт-Экспресса».

После первой части сезона «Химки» замыкают турнирную таблицу чемпионата России. В восемнадцати прошедших турах Премьер-лиги команда смогла набрать всего лишь четырнадцать зачётных баллов.

Следующий матч чемпионата «Химки» проведут 26 февраля. Команда Игоря Черевченко будет принимать «Динамо».