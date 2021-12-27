Тульский «Арсенал» в преддверии Нового года представил свой праздничный фильм. Называется он «Ёлки по-арсенальски». Видео было опубликовано на клубном канале «канониров» в YouTube.

«Давайте вернёмся в беззаботное детство и вновь поверим в чудеса!» - говорится в подписи к фильму.

После восемнадцати сыгранных туров чемпионата России «Арсенал» занимает двенадцатое место в турнирной таблице. В зоне переходных игр туляки не находятся только благодаря перевесу над «Нижним Новгородом» по дополнительным показателям.

Чемпионат России возобновится в конце зимы. 26 февраля «Арсеналу» предстоит провести гостевой матч против «Сочи».