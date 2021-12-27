​В «Химках» высказались о будущем Лантратова

Роман Терюшков, являющийся членом наблюдательного совета «Химок», дал комментарий по поводу голкипера Ильи Лантратова. Слухи регулярно связывают 26-летнего футболиста с топовыми клубами России.

«Топ-клубы сейчас не обращаются по поводу трансфера Лантратова. Мы в принципе, наверное, не готовы сейчас с Ильей прощаться», - сказал Терюшков sport24, подчеркнув, что клуб не планирует продавать Лантратова в зимнее трансферное окно.

В сезоне 2021/2022 Илья Лантратов провёл за «Химки» 19 матчей в чемпионате и Кубке России. В них вратарь пропустил 31 гол.

После первой части сезона «Химки» замыкают турнирную таблице чемпионата России с 14 баллами в кармане.