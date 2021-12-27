Пресс-служба «Динамо» опубликовала на клубном канале в YouTube юмористический ролик, посвящённый Новому году. На видео представители московского клуба эмоционально и искренне поддерживают обычных людей в их будничных предновогодних делах.

«Сейчас каждый из нас находится в ожидании чего-то нового… Пусть всё получится в 2022 году! Болеем за вас так же эмоционально», - говорится в подписи к видео.

Отметим, что «Динамо» после 18 сыгранных туров чемпионата России сезона 2021/2022 занимает второе место в турнирной таблице. От лидирующего «Зенита» «бело-голубые» отстают на два зачётных балла.