​Мостовой: «Почему «Зенит» не хочет оставить Дзюбу – вопрос для меня»

Экс-игрок сборной России Александр Мостовой высказался по поводу разговоров о том, что Артём Дзюба в обозримом будущем может покинуть «Зенит».

«Почему «Зенит» не хочет его оставить - вопрос для меня. Дзюба в «Зените» все равно является важной фигурой. Возможно, настало такое время», - поделился Мостовой своими мыслями в комментарии для «РИА Новости».

Также Александр Мостовой высказался по поводу возможного перехода Артёма Дзюбы в «Рубин», о котором говорят в последние дни.

Мостовой считает, что для Дзюбы было бы неплохо перейти в «Рубин». При этом Мостовой задаёт вопрос, захочет ли Дзюба перебираться в казанскую команду.

Действующий контракт Артёма Дзюбы с «Зенитом» рассчитан до конца текущего сезона.