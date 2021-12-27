​«Не читаю ерунду»: Кобелев высказался по поводу слухов об интересе «Реала» к Захаряну

За последний год пресса успела сосватать Арсена Захаряна со многими европейскими грандами. На днях появилась информация о том, что талантливый игрок «Динамо» может оказаться в мадридском «Реале». По поводу слухов высказался Андрей Кобелев, который ранее возглавлял московскую команду.

«Я не читаю такую ерунду. Разве это новость? Когда будет официальное подтверждение - поговорим, но сейчас ничего не хочу комментировать», - слова Кобелева приводит на своей страницах «РБ Спорт».

В сезоне 2021/2022 Арсен Захарян провёл за «Динамо» 18 матчей. В них полузащитник записал на свой счёт 4 гола и 7 результативных передач на партнёров.