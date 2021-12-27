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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Бышовец: «Информация о «Рубине» - вброс, спроса на Дзюбу нет»

27 Декабря 2021 • 14:51 Комментировать

Анатолий Бышовец, который в своё время занимал место на тренерском мостике сборной России, высказался по поводу Артёма Дзюбы. Ходят слухи, что в обозримом будущем форвард может сменить «Зенит» на «Рубин».

Давая комментарий для sport24, Бышовец назвал информацию о возможном переходе Дзюбы в «Рубин» «вбросом» и «пиар-ходом».

«Спроса на него [на Дзюбу] как на игрока я не вижу. То он хочет играть в сборной, то не хочет. То хочет мириться с Карпиным, то нет. Это не серьёзно», - поделился своими мыслями Бышовец.

Напомним, что после назначения тренером сборной России Валерия Карпина Артём Дзюба за команду не играл. В первый раз форварда не вызвали из-за плохой игры на старте сезона, а во второй - он отказался от вызова сам, хотя попал в расширенный список на октябрьский сбор.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Рубин Сборная России Анатолий Бышовец Артём Дзюба
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