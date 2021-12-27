Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​В сети появилась возможная эмблема «Спартака» к столетию – фанаты не оценили фото

27 Декабря 2021 • 14:11 Комментировать (2)

В ряде телеграм-каналов появилось изображение возможной эмблемы «Спартака» к столетию клуба. Судя по комментариям, болельщики московского клуба не особенно оценили такой вариант. На нём к обычной эмблеме «красно-белых» добавилась лента с надписью «100 лет» и текущими годами существования клуба.

Отметим, что «Спартак» будет отмечать столетие в апреле.

На текущий момент, после 18 сыгранных туров, «Спартак» занимает лишь девятое место в турнирной таблице чемпионата России. Недавно команду возглавил итальянский тренер Паоло Ваноли, перед которым стоит задача по попаданию в еврокубки.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии (2)
Регистрация
Рейтинг комментариев
sierge
27 Декабря 2021 в 14:45
Надеюсь это не серьезно... Хотя в целом отражает происходящее в клубе.
White_Shark
27 Декабря 2021 в 14:31
Отдел дизайна в спартаке примерно на одном уровне с отделом, отвечающим за соцсети.
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 27 Декабря
15:45 · Россия. Премьер-лига
​Мостовой: «Почему «Зенит» не хочет оставить Дзюбу – вопрос для меня»
15:22 · Россия. Премьер-лига
​«Не читаю ерунду»: Кобелев высказался по поводу слухов об интересе «Реала» к Захаряну
14:51 · Россия. Премьер-лига
​Бышовец: «Информация о «Рубине» - вброс, спроса на Дзюбу нет»
14:11 · Россия. Премьер-лига
​В сети появилась возможная эмблема «Спартака» к столетию – фанаты не оценили 2 фото
13:11 · Россия. ФНЛ
Евсеев: «К отдыху футболистов на Мальдивах появились вопросы, поэтому мы прилетели сюда как теннисисты»
12:44 · Россия. Премьер-лига
«Николсон был звездой «Шарлеруа»: в Бельгии высказались о новичке «Спартака»
10:25 · Россия. Премьер-лига
Аршавин рассказал, что думает о лимите в РПЛ
10:05 · Россия. Премьер-лига
Агент Сафонов оценил вероятность перехода Дзюбы в «Рубин»
08:44 · Россия. Премьер-лига
Романцев обратился к фанатам «Спартака» с пожеланием
08:32 · Россия. Премьер-лига
Кафельников: «Пока не сменится владелец, над «Спартаком» будут смеяться» 1
08:27 · Россия. Премьер-лига
Ганчаренко поделился мнением о провале «Спартака» в РПЛ
08:20 · Россия. Премьер-лига
Кварацхелия не считает, что регрессирует в РПЛ
26 Декабря
22:58 · Россия. Премьер-лига
Ганчаренко считает, что в РПЛ выровнялся уровень команд 1
21:53 · Россия. Премьер-лига
«Рассчитываем на третье место»: Ганчаренко поделился планами «Краснодара» 1
20:56 · Россия. Премьер-лига
Агент Баринова заявил, что футболист готов рассмотреть предложения из более сильного чемпионата 1
Все новости
Рекомендуем