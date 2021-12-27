В ряде телеграм-каналов появилось изображение возможной эмблемы «Спартака» к столетию клуба. Судя по комментариям, болельщики московского клуба не особенно оценили такой вариант. На нём к обычной эмблеме «красно-белых» добавилась лента с надписью «100 лет» и текущими годами существования клуба.

Отметим, что «Спартак» будет отмечать столетие в апреле.

На текущий момент, после 18 сыгранных туров, «Спартак» занимает лишь девятое место в турнирной таблице чемпионата России. Недавно команду возглавил итальянский тренер Паоло Ваноли, перед которым стоит задача по попаданию в еврокубки.