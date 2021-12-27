Азмун решил остаться в «Зените» до конца сезона

Форвард Сердар Азмун намерен полностью отработать свой трудовой договор с петербургским «Зенитом». Об этом сообщается в твиттер-аккаунте Cafe du Commerce OL.

Иранец решил не форсировать свой трансфер и хочет дождаться конца сезона, после чего выберет оптимальный вариант продолжения карьеры. При этом он не намерен подписывать новый контракт с «сине-бело-голубыми».

Ранее в СМИ сообщалось об интересе к Сердару со стороны французского «Лиона» и английского «Ньюкасла».

В этом сезоне Азмун сыграл 21 поединок и отметился десятью забитыми мячами и четырьмя голевыми передачами. Его рыночная стоимость оценивается в 25 миллионов евро.