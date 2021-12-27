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«Николсон был звездой «Шарлеруа»: в Бельгии высказались о новичке «Спартака»

27 Декабря 2021 • 12:44 Комментировать

Новичок московского «Спартака» Шамар Николсон считался звездой в бельгийском «Шарлеруа». Об этом в беседе с журналистом Sport24 рассказал журналист Пьер Гислейн.

«Шамар был настоящей звездой в «Шарлеруа», и у клуба нет замены для него. Но в клуб не мог отказаться от такого предложения. Насколько знаю, сумма трансфера была около 10 млн евро», - сказал бельгийский журналист.

24-летний ямайский нападающий подписал с «красно-белыми» долгосрочный трудовой договор, рассчитанный до 2026 года.

Николсон является форвардом таранного типа. В текущем сезоне нападающий принял участие в 18 матчах и забил 13 голов.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Шамар Николсон
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