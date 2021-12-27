​Остановка в пути: Звёзды, которых не стало в 2021 году

В уходящем году мы видели красивые голы, яркие победы и незабываемые матчи. Но в футбольном мире были не только радостные, но и грустные моменты. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» вспоминает тех, кого не стало в 2021 году.

Юрий Розанов

В начале весны из жизни ушёл Юрий Розанов – без преуменьшения великий комментатор, которого было невероятно интересно слушать даже во время самых скучных матчей. Цитаты Розанова ещё долгие годы будут с теплотой вспоминать футбольные фанаты. «Сердце «Челси», диспетчер «Челси» - Фрэнк Лэмпард!» - говорил Розанов в русской озвучке популярного симулятора FIFA. В 2019 году у Юрия Розанова диагностировали рак лёгких. Он даже возвращался к работе, несмотря на лечение, но страшная болезнь всё же оказалась сильнее.

Франсеск Арнау

В конце мая трагические новости поступили из Испании. Там в возрасте 46 лет умер Франсеск Арнау, которого мы можем помнить по выступлениям за «Барселону» и «Малагу». В последние дни ничего не предвещало беды – Арнау, который работал спортивным директором клуба «Реал Овьедо», буднично вёл дела клуба. Дальше произошла трагедия. Испанские СМИ писали о том, что Арнау совершил самоубийство.

Герд Мюллер

В августе на 76-м году жизни умер Герд Мюллер – легендарный немецкий футболист, который в своё время колотил голы пачками и штамповал рекорды. Главным клубом в карьере Мюллера стала «Бавария», где он играл на протяжении 15 лет. За это время Герд провёл 607 матчей, в которых забил 566 голов. Спустя четыре месяца после смерти Герда Мюллера его рекорд по количеству голов в Бундеслиге за календарный гол побил Роберт Левандовски. Этот рекорд Мюллера с 42 голами в году держался с далёкого 1972 года.

В последние годы жизни Герд Мюллер страдал болезнью Альцгеймера.

Жан-Пьер Адамс

В сентябре не стало Жана-Пьера Адамса – французского футболиста, который находился в коме 39 лет из-за допущенной во время операции врачебной ошибки. Трагическую историю Жана-Пьера мы рассказывали в одном из наших материалов. Эта история пропитана любовью, с которой супруга Адамса Бернадетт ухаживала за находящимся между небом и землёй футболистом все эти годы. Жан-Пьер дожил до 73 лет.

Сергей Герасимец

В конце сентября из жизни ушёл Сергей Герасимец. По ходу своей карьеры белорус поиграл за многие известные клубы, в частности за донецкий «Шахтёр» и питерский «Зенит». В последнее время Герасимец тренировал любительский клуб «Ядро». После победы команды в первенстве Сергей пришёл домой в хорошем настроении, но вдруг упал, и его сердце остановилось.

Денис Ковба

Ближе к концу осени не стало Дениса Ковбы, известного главным образом по выступлениям за самарские «Крылья Советов». Ковба ушёл из жизни очень рано – ему было только 42 года. В ноябре Денис был госпитализирован из-за коронавируса. Смерть наступила от последствий этой коварной болезни, терроризирующей мир в последние годы.

Хорст Эккель

В начале зимы умер Хорст Эккель. После его смерти в живых не осталось футболистов, которые в 1954 году становились чемпионами мира со сборной ФРГ. В финальной игре того мундиаля Эккель, выступавший на позиции защитника, вышел на поле с первых минут. Сборная ФРГ обыграла Венгрию со счётом 3:2 и завоевала трофей.

Игорь Гамула

В декабре футбольную Россию шокировала новость об уходе из жизни Игоря Гамулы. Это был очень харизматичный и открытый человек, который быстро захватывал внимание. Гамула превращал пресс-конференции в шоу, и подборки лучших таких моментов ещё долго будут пересматривать болельщики. «Я бы высказался, сказал бы пару слов, но меня оштрафуют, как будто я на мопеде без каски поехал!» - сказал как-то Гамула журналистам, вызвав смех в зале. Таких моментов было очень много. Ярких высказываний всегда оптимистичного Игоря Гамулы нам будет не хватать.