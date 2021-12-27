Аршавин рассказал, что думает о лимите в РПЛ

Экс-нападающий петербургского «Зенита» Андрей Аршавин, ныне занимающий должность в структуре «сине-бело-голубых», поделился мнением о лимите в российском футболе.

«В команде должна быть здоровая конкуренция. Я за естественный отбор и отмену лимита. Постепенное смягчение поможет сдвинуться в нужном направлении», - передает слова Андрея «Спорт-экспресс».

В настоящий момент лимит в российском чемпионате действует по схеме «8 легионеров + 17 россиян» в заявке команды.

Премьер-лига ушла на зимний перерыв. «Зенит» является единоличным лидером чемпионата, опережая московское «Динамо» на два балла.