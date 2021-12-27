Романцев обратился к фанатам «Спартака» с пожеланием

Легенда московского «Спартака» Олег Романцев высказался насчет ситуации в столичном коллективе. В частности, специалист призвал болельщиков проявить терпение. Он уверен, что все наладится.

«Выражаю благодарность всем болельщикам. Пожелаю терпения. Сейчас именно тот случай, когда нужно это желать. Все наладится, «Спартак» был, есть и будет», - передает слова Романцева пресс-служба клуба.

Московский коллектив неудачно провел первую половину сезона в российской Премьер-лиге. На зимний перерыв спартаковцы ушли на девятом месте в турнирной таблице.

Из-за провального выступления в команде сменился тренер. Вместо Руя Витории «Спартаком» будет руководить Паоло Ваноли.