Кафельников: «Пока не сменится владелец, над «Спартаком» будут смеяться»

Известный в прошлом теннисист Евгений Кафельников, который является давним болельщиком московского «Спартака», поделился мнением о проблемах «красно-белых».
«Только когда сменится владелец, тогда будут изменения. 19 лет это длится при Федуне. Пока не сменится владелец, над нами будут смеяться», - приводит слова Кафельникова «РБ Спорт».
Московский коллектив провалился в первой части сезона чемпионата России. После 18 туров столичная команда располагается лишь на девятой строчке в турнирной таблице.
Недавно спартаковцы сменили наставника. Вместо португальца Руя Витории тренировать «красно-белых» будет итальянец Паоло Ваноли.
Ребята, будьте мужиками! Вы крутые, денежные, так выкупите клуб и радуйте нас.
Хоть и гниёт рыба с головы, но не совсем от владельца зависит. А от тех, кто ведёт дела. "Челси", "М. Сити" - пример.
Т.б., можно сказать, у КБ неофициально сменился владелец, правда, в имени есть буква "Р", но будем посмотреть, куда выплывем.
Кафель, лови чемпионство, на 100 летие!!
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