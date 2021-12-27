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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Кафельников: «Пока не сменится владелец, над «Спартаком» будут смеяться»

27 Декабря 2021 • 08:32 Комментировать (1)

Известный в прошлом теннисист Евгений Кафельников, который является давним болельщиком московского «Спартака», поделился мнением о проблемах «красно-белых».

«Только когда сменится владелец, тогда будут изменения. 19 лет это длится при Федуне. Пока не сменится владелец, над нами будут смеяться», - приводит слова Кафельникова «РБ Спорт».

Московский коллектив провалился в первой части сезона чемпионата России. После 18 туров столичная команда располагается лишь на девятой строчке в турнирной таблице.

Недавно спартаковцы сменили наставника. Вместо португальца Руя Витории тренировать «красно-белых» будет итальянец Паоло Ваноли.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Евгений Кафельников
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Комментарии (1)
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Рейтинг комментариев
allurun
27 Декабря 2021 в 09:50
Пока не переведутся, такие нытики, как, в первую очередь- Кафельников, который нигде не нашёл себя и болельщиком то не является, а спекулирует своим именем, (Марат Сафин не стонет), вечно не довольный Мостовой, Червиченко- именно с него начался бардак и многие другие, известные люди, у которых вью берут газовые журналюги, точно зная, что эти и среди ночи будут обсирать свой клуб, подливая масла в огонь, провоцируя данных товарищей - над "Спартаком" так и будут смеяться. Ни один ветеран другого клуба так не ведёт себя- не продаётся журналистам.
Ребята, будьте мужиками! Вы крутые, денежные, так выкупите клуб и радуйте нас.
Хоть и гниёт рыба с головы, но не совсем от владельца зависит. А от тех, кто ведёт дела. "Челси", "М. Сити" - пример.
Т.б., можно сказать, у КБ неофициально сменился владелец, правда, в имени есть буква "Р", но будем посмотреть, куда выплывем.
Кафель, лови чемпионство, на 100 летие!!
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