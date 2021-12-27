Кафельников: «Пока не сменится владелец, над «Спартаком» будут смеяться»

Известный в прошлом теннисист Евгений Кафельников, который является давним болельщиком московского «Спартака», поделился мнением о проблемах «красно-белых».

«Только когда сменится владелец, тогда будут изменения. 19 лет это длится при Федуне. Пока не сменится владелец, над нами будут смеяться», - приводит слова Кафельникова «РБ Спорт».

Московский коллектив провалился в первой части сезона чемпионата России. После 18 туров столичная команда располагается лишь на девятой строчке в турнирной таблице.

Недавно спартаковцы сменили наставника. Вместо португальца Руя Витории тренировать «красно-белых» будет итальянец Паоло Ваноли.