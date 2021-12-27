Ганчаренко поделился мнением о провале «Спартака» в РПЛ

Московский «Спартак» неудачно провел первую половину сезона-2021/2022. Своим мнением о результатах «красно-белых» поделился наставник «Краснодара» Виктор Ганчаренко.

«Даже самые яркие ненавистники «Спартака» говорят, что «Спартак» должен быть сильным. Это будет интересно всегда», - поведал белорусский специалист на ютуб-канале «Рейтинг Букмекеров».

По итогам 18 туров «народная команда» занимает лишь девятое место в турнирной таблице Премьер-лиги.

Совсем недавно в «Спартаке» поменялся главный тренер. Португалец Руй Витория был отправлен в отставку, а на его место пригласили малоизвестного итальянца Паоло Ваноли.