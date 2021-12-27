Загадка Кокорина, противоречивость Витории, жертва обстоятельств Дзюба: 21 номинация 2021 года

Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» разложило по полочкам казусы и феномены уходящего года.

Противоречивость года

Конечно же, Руй Витория. Чемпионат России он у руля «Спартака» провалил, зато привёл «красно-белых» к первому за четверть века выигрышу еврокубковой группы. Игроки его вроде как не поддержали, а болельщики – наоборот. Ну и как после этого оценивать господина Виторию? Пусть каждый делает это для себя сам. Выводы руководства «Спартака» уже известны.

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Сказка года

В июле – сентябре тираспольский «Шериф» снискал лавры главного лигочемпионского ньюсмейкера, победоносно пройдя все отборочные раунды и дважды выиграв на старте группового этапа, в том числе у мадридского «Реала» на «Сантьяго Бернабеу». Теперь в феврале «Шериф» попробует «арестовать» в плей-офф Лиги Европы «Брагу». Раньше ничего подобного молдавский или приднестровский футбол не видывал.

Открытие года

«Крылья Советов» здорово нашумели ещё в прошлом сезоне, когда пробили планку в сто очков в ФНЛ, но их шансы в Премьер-лиге традиционно расценивались с большой осторожностью. Однако после адаптации в элите, занявшей несколько стартовых туров, самарская футбольная банда Игоря Осинькина, по большей части сколоченная им ещё в «Чертаново», набрала приличный ход не только по результату, но и по самой игре, обретя кучу новых болельщиков.

Сенсация года

С самой низкой репутацией входил в чемпионат России другой новичок РПЛ – «Нижний Новгород». Его победа в первом туре дома над «Сочи» уже стала для многих неким откровением, а та прыть, с которой команда Александра Кержакова повергла в гостях «Спартак» и «Динамо», наверняка удивила и самих нижегородцев. Правда, в матчах против аутсайдеров дела у «Нижнего» шли гораздо хуже. Здесь тоже есть противоречивость, как в ситуации с Виторией, но мы сделаем акцент на том, что это сенсация.

Переобувание года

Сколько было шума, когда двенадцать больших европейских клубов ушли в самоволку и объявили о создании своей собственной Суперлиги! И как потом быстро всё схлопнулось, словно карточный домик! Наслушавшись угроз от официальных угроз УЕФА и соотнеся риски, бунтари одумались, перестали бороться с системой и вновь поплыли по течению, скрежеща зубами.

Облом года

Почти полностью домашний чемпионат Европы, первый в истории выход в финал континентального форума, быстрый забитый мяч в этом финале – а потом ответный гол итальянцев и победа команды Роберто Манчини в серии пенальти. Именно таким образом сборная Англии сохранила за собой статус топового неудачника.

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Камбэк года

В 1/8 финала чемпионата Европы Швейцария пропустила три мяча после перерыва и стала проигрывать со счётом 1:3. Моральная ситуация «крестоносцев» осложнялась ещё тем, что они не забили пенальти. Однако подопечные Владимира Петковича вытащили из себя все резервы и сравняли счёт голами на 81-й и 90-й минутах, после чего выиграли серию пенальти.

Перестрелка года

Как раз о серии пенальти, только о другой. В финале Лиги Европы «Вильярреал» и «Манчестер Юнайтед» устроили знатную перестрелку с одиннадцатиметровой отметки. 21 удар с самого начала серии был исполнен безошибочно, что стало рекордом еврокубкового плей-офф. Роковым же стал выстрел вратаря «МЮ» Давида де Хеа, который был отбит руками его визави Херонимо Рульи.

Правило года

Вообще, серий пенальти в уходящем году стало больше, поскольку УЕФА в последний момент додумалась-таки отменить правило выездного гола в турнирах под своей эгидой. С ним была особая интрига, а без него она исчезла. И «Сочи», кстати, прошёл бы в Лиге конференций белградский «Партизан», если бы не эта отмена.

Позор года

А вот «Рубин», наоборот, мог чудом спастись с учётом новых правил в противостоянии с «Ракувом», если бы забил пенальти в концовке домашнего матча. Но не забил. И бесславно вылетел из третьего по рангу еврокубка, что стало огромной неожиданностью для большинства экспертов. Им надо было трезвее оценивать шансы не последнего российского клуба против малоизвестной польской команды.

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Регресс года

Раз уж зацепились за «Рубин», то чуть на нём остановимся. Обратим внимание на молодого грузинского таланта Хвичу Кварацхелию, который весной заставлял всех ахать и охать от своего дриблинга, летом находился на радарах «Тоттенхэма», «Баварии», «Ювентуса» и «Милана», а осенью, так никуда и не уйдя, скис и растворился на сером фоне РПЛ.

Шараханья года

Долгое время неофициальным чемпионом по тренерским отставкам в чемпионате России считался московский «Спартак», но в 2021 году этот сомнительный титул отнял у него ЦСКА. Ивица Олич успел порулить «армейцами» два месяца, а спустя полмесяца межсезонья отправился в отставку за год до истечения контракта, не сойдясь с руководством видениями философии дальнейшего развития клуба. Заменил Олича другой знаковый в прошлом игрок ЦСКА Алексей Березуцкий, который пока на своём посту держится.

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Перебежчик года

В принципе, номинацию шараханий можно было отдать «Локомотиву», сменившему курс с привлечением статусного немецкого доки Ральфа Рангника, который в конце года бросил «железнодорожников» и убежал в «Манчестер Юнайтед» на в два раза более высокую зарплату. Но для Рангника, как видите, у нас отдельная номинация. В «Локомотиве», кстати, он получал тоже немало, а ушёл без компенсации. Хорошо, что хотя бы не улетел на золотом парашюте.

Серый кардинал года

В мае 2021 года гражданская жена Леонида Федуна покинула совет директоров московского «Спартака», но продолжила влиять на процессы в клубе. И насчёт тренеров у неё было своё весьма авторитетное мнение, и насчёт футболистов, и насчёт спортивного директора Дмитрия Попова, который не выдержал такого напряжения и под влиянием бурлящих эмоций отправился из клуба восвояси.

Загадка года

Как он смог заставить «Фиорентину» заплатить за него четыре с половиной миллионов евро, забив за полгода в «Спартаке» только два мяча, причём оба – с пенальти? Флорентийский клуб подписал с ним контракт аж на три с половиной года, а он за первый год в стане «фиалок» провёл только девять матчей и не забил ни разу. Естественно, речь о непревзойдённом Александре Кокорине, который на днях воссоединился с Павлом Мамаевым на отдыхе в Дубае.

Расставание года

Казалось, этого никогда не случится, но многое бывает когда-то в первый раз. Вот и Лионель Месси осуществил переход из клуба в клуб впервые в своей взрослой жизни. Он был вынужден покинуть родную «Барселону» из-за финансовых неурядиц клуба и бюрократических правил Ла Лиги. На прощальной пресс-конференции на «Камп Ноу» Месси не сдержал слёз…

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Падение года

«Барселона» встречала 2021 год претендентом на испанское чемпионство и участником плей-офф Лиги чемпионов, но ни там, ни там не преуспела, а завершила год и вовсе на седьмом месте Примеры, попутно вылетев из Лиги чемпионов до стадии плей-офф. Вопрос, где каталонский клуб найдёт своё дно.

Бомбардир года

Кто мог представить, что лучшим бомбардиром первой части чемпионата России станет Гамид Агаларов? А он таковым стал. Дагестанский паренёк, до того ничем не выделявшийся, вдруг стал забивать почти в каждом матче и провёл до зимнего перерыва 13 из 17 голов «Уфы» (вклад – 76%). Даже в сборную Агаларова вызвали – другое дело, что Карпин не доверил ему на поле ни минуты.

Долгожданность года

На том посту, где сейчас Карпин, полгода назад был Станислав Черчесов. Причём долго был – почти пять лет. Будем откровенны, многие ждали, когда его роман со сборной закончится. Люди устали от его высокомерных перлов и вздохнули с облегчением, когда он всё же ушёл в отставку после очередного странного интервью.

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Болото года

Решающий матч за прямой выход на чемпионат мира между Хорватией и Россией прошёл в болотном формате водного поло из-за интенсивного дождя в Сплите. Игра сборной России, к сожалению, оказалась соответствующей – команда Валерия Карпина напрочь забыла о существовании чужих ворот, а когда вспомнила, было уже поздно.

Жертва обстоятельств года

Думал ли Дзюба, разрывая мосты с Карпиным в московском «Спартаке», что судьба сведёт их через несколько лет на пороге сборной России? А надо было думать, потому что именно так и произошло. Между ними пошли какие-то непонятные реверансы, колкости и отказы, и очень похоже, что судьба Дзюбы в сборной при Карпине предрешена. То есть Артёма в ней не будет.

Кирилл Иванцов