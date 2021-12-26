Ганчаренко считает, что в РПЛ выровнялся уровень команд

Наставник «Краснодара» Виктор Ганчаренко дал обширное интервью, в котором порассуждал на целый ряд тем. В частности, специалист поговорил о прогрессе чемпионата России, назвав отличия, которые приходится наблюдать в последние несколько лет.

«Выровнялся уровень команд. Все научились обороняться. И теперь надо учиться взламывать оборону соперника», - прокомментировал тренер в интервью для «РБ Спорт».

Также он добавил, что когда-то разница в классе между некоторыми клубами была колоссальной, вспомнив свои противостояния с «Зенитом» на должности рулевого «Кубани».

К слову, при Ганчаренко «Краснодар» закончил первую часть текущего розыгрыша первенства в пятерке лучших. При этом, ранее он сам поделился планами клуба пробиться на пьедестал.