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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Ганчаренко считает, что в РПЛ выровнялся уровень команд

26 Декабря 2021 • 22:58 Комментировать
Краснодар
...
Урал
05.03 19:00

Наставник «Краснодара» Виктор Ганчаренко дал обширное интервью, в котором порассуждал на целый ряд тем. В частности, специалист поговорил о прогрессе чемпионата России, назвав отличия, которые приходится наблюдать в последние несколько лет.

«Выровнялся уровень команд. Все научились обороняться. И теперь надо учиться взламывать оборону соперника», - прокомментировал тренер в интервью для «РБ Спорт».

Также он добавил, что когда-то разница в классе между некоторыми клубами была колоссальной, вспомнив свои противостояния с «Зенитом» на должности рулевого «Кубани».

К слову, при Ганчаренко «Краснодар» закончил первую часть текущего розыгрыша первенства в пятерке лучших. При этом, ранее он сам поделился планами клуба пробиться на пьедестал.

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Евро-Футбол.Ру,
Краснодар Виктор Ганчаренко
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КРАСНОДАР УРАЛ
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