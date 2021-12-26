Судьба полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука до сих пор остается под вопросом. Различные источники сообщают, что с бергамасками контактируют сразу несколько команд, которые хотят взять игрока в аренду – среди них «Дженоа» и «Верона», а также два неизвестных иностранных клуба.

По всей видимости, одним из них является «Зенит». Дело в том, что местный журналист Андреа Профидиа у себя в «Твиттере» поделился интересными деталями.

Согласно предоставленной информации, питерцы убеждают Миранчука принять их предложение и вернуться в Россию. Более того, «Зенит» пытается оказывать давление на футболиста, чтобы тот поторопился с решением.

При этом, сам плеймейкер пока все же склоняется продолжить свои выступления в Серии А.