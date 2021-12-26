Известный футбольный эксперт и тренер Сергей Кирьяков в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Николаем Алексеевым прокомментировал возможный уход Артёма Дзюбы из «Зенита».

«Дзюба, несмотря на возраст, нужен любому топ-клубу РПЛ, однозначно. Всё, что сейчас муссируется, это слухи всё-таки. Я не думаю, что «Зенит» не предложит Дзюбе контракт. Мне кажется, в ближайшее время его уход невозможен. Как минимум, до лета он точно будет играть за «Зенит». Возможно, летом уже возникнет предложение от других клубов, которым Дзюба заинтересуется. Это может быть и «Локомотив», и ЦСКА. «Спартак» - вряд ли, два раза в одну реку не заходят. «Рубин» - да, Дзюба довольно успешно сработался со Слуцким. Поэтому всё возможно.

«Зенит» ставит перед собой задачу выиграть чемпионат. Несмотря на то, что Дзюба не всегда попадает в стартовый состав, он даже со скамейки выходит и усиливает игру. Если «Зенит» хочет стать чемпионом, то им не нужно сейчас делать таких шагов. А летом уже будет видно», - сказал Кирьяков.