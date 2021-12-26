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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

«Рассчитываем на третье место»: Ганчаренко поделился планами «Краснодара»

26 Декабря 2021 • 21:53 Комментировать
Краснодар
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Урал
05.03 19:00

Главный тренер «Краснодара» Виктор Ганчаренко поделился ожиданиями от второй части розыгрыша российской Премьер-лиги. Специалист заявил, что команде предстоит исправить текущее положение в турнирной таблице, так как перед футболистами ставятся амбициозные задачи.

«На что мы можем претендовать? Наверное, мы можем рассчитывать на то, чтобы быть на третьем месте. Требование президента клуба — чтобы «Краснодар» играл в атаку. Наш футбол сегодня немного отличается от того, который был при предыдущих тренерах», - приводит слова Ганчаренко «РБ Спорт».

Добавим, что после 18 сыгранных туров «быки» располагаются на пятой строчке. Отставание от идущего третьим «Сочи» - два очка.

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Евро-Футбол.Ру,
Краснодар Виктор Ганчаренко
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КРАСНОДАР УРАЛ
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