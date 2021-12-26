Аршавин отреагировал на возможный уход Дзюбы из «Зенита»

Пока до сих пор неизвестно, насколько вероятным является переход нападающего Артёма Дзюбы из «Зенита» в «Рубин». Согласно различным данным, футболисту еще придется решить этот вопрос непосредственно с клубом.

Андрей Аршавин, который в свое время защищал цвета питерцев, поделился своей точкой зрения на данную ситуацию. В частности, эксперт ответил, удастся ли «Зениту» в полной мере заменить как Дзюбу, так и других лидеров коллектива, которым прогнозируют уход.

«Еще непонятно, покинут ли ребята «Зенит» или нет. А станет ли эта потеря безболезненной, зависит от того, кого клуб возьмет на замену. И как новички впишутся в игру», - прокомментировал Аршавин в интервью для «Спорт-Экспресс».