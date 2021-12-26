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Депутат Госдумы Журова: На месте футболистов я бы уже 2 января была на тренировке, а не летела бы отдыхать

26 Декабря 2021 • 17:25 Комментировать (2)

Бывшая олимпийская чемпионка по спринтерскому многоборью, а ныне депутат Государственной думы Светлана Журова заявила, что не считает правильным для футболистов зимой отправляться в отпуск, отдыхая в дорогих местах.

По ее словам, другие спортсмены не могу себе такого позволить, так как зарабатывают в разы меньше. Более того, Журова призвала чаще выбираться на местные курорты, например, в Крым или Сочи.

«Когда я была чемпионкой мира, я отправилась на море только 1 раз! Уезжать зимой на летний курорт — безрассудно. Нельзя уезжать зимой в лето. Я бы на месте футболистов никуда бы не полетела сейчас отдыхать, а уже 2 января была бы на тренировке до 31 января», - приводит слова представителя правительства «РБ Спорт».

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Евро-Футбол.Ру,
Светлана Журова
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Комментарии (2)
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Рейтинг комментариев
Underdog !
26 Декабря 2021 в 17:45
Депутат и этим всё сказано
crocodile
26 Декабря 2021 в 17:38
"2 января была бы на тренировке до 31 января... местные курорты - Крым..."
упоролась гражданочка.
но сама бы и правда хоть разок провела свой отпуск, как проводит в соответствии со своими доходами большинство россиян.
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