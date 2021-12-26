Депутат Госдумы Журова: На месте футболистов я бы уже 2 января была на тренировке, а не летела бы отдыхать

Бывшая олимпийская чемпионка по спринтерскому многоборью, а ныне депутат Государственной думы Светлана Журова заявила, что не считает правильным для футболистов зимой отправляться в отпуск, отдыхая в дорогих местах.

По ее словам, другие спортсмены не могу себе такого позволить, так как зарабатывают в разы меньше. Более того, Журова призвала чаще выбираться на местные курорты, например, в Крым или Сочи.

«Когда я была чемпионкой мира, я отправилась на море только 1 раз! Уезжать зимой на летний курорт — безрассудно. Нельзя уезжать зимой в лето. Я бы на месте футболистов никуда бы не полетела сейчас отдыхать, а уже 2 января была бы на тренировке до 31 января», - приводит слова представителя правительства «РБ Спорт».