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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Борис Игнатьев: «Дзюбе пора уступить место молодым в «Зените»

26 Декабря 2021 • 16:26 Комментировать

Борис Игнатьев, который в своё время тренировал сборную России, высказался по поводу будущего Артёма Дзюбы.

Как известно, действующий контракт Артёма Дзюбы с «Зенитом» рассчитан до конца сезона 2021/2022.

«Дзюба не вечен. Ему пора уступить место молодым игрокам и дать «Зениту» возможность развиваться дальше», - поделился своим мнением Игнатьев, давая комментарий для sport24.

Борис Игнатьев отметил, что с учётом возраста Артём Дзюба не может стать сильнее, а может только стараться удерживать текущую планку.

Всего за «Зенит» Артём Дзюба провёл 234 матча. В них нападающий забил 105 голов и отдал 69 голевых передач.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Борис Игнатьев Артём Дзюба
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