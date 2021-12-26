​Борис Игнатьев: «Дзюбе пора уступить место молодым в «Зените»

Борис Игнатьев, который в своё время тренировал сборную России, высказался по поводу будущего Артёма Дзюбы.

Как известно, действующий контракт Артёма Дзюбы с «Зенитом» рассчитан до конца сезона 2021/2022.

«Дзюба не вечен. Ему пора уступить место молодым игрокам и дать «Зениту» возможность развиваться дальше», - поделился своим мнением Игнатьев, давая комментарий для sport24.

Борис Игнатьев отметил, что с учётом возраста Артём Дзюба не может стать сильнее, а может только стараться удерживать текущую планку.

Всего за «Зенит» Артём Дзюба провёл 234 матча. В них нападающий забил 105 голов и отдал 69 голевых передач.