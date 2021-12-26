​Джикия – о выходе «Спартака» в 1/8 финала Лиги Европы: «Приятно вписать свои фамилии в часть истории»

«Спартак» приятно удивил футбольную Россию, заняв первое место в группе Лиги Европы. «Красно-белые» в своём квартете обошли итальянский «Наполи», английский «Лестер» и польскую «Легию».

В комментарии для пресс-службы «Спартака» капитан команды Георгий Джикия отметил, что «Спартака» пробился в 1/8 финала Лиги Европы, впервые с 1995 года заняв первую строчку в группе еврокубкового турнира.

«Приятно вписать свои фамилии в часть истории, которая еще продолжается», - высказался Джикия.

Матчи 1/8 финала Лиги Европы пройдут в марте, а жеребьёвка этой стадии – в конце февраля.