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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Джикия – о выходе «Спартака» в 1/8 финала Лиги Европы: «Приятно вписать свои фамилии в часть истории»

26 Декабря 2021 • 15:54 Комментировать

«Спартак» приятно удивил футбольную Россию, заняв первое место в группе Лиги Европы. «Красно-белые» в своём квартете обошли итальянский «Наполи», английский «Лестер» и польскую «Легию».

В комментарии для пресс-службы «Спартака» капитан команды Георгий Джикия отметил, что «Спартака» пробился в 1/8 финала Лиги Европы, впервые с 1995 года заняв первую строчку в группе еврокубкового турнира.

«Приятно вписать свои фамилии в часть истории, которая еще продолжается», - высказался Джикия.

Матчи 1/8 финала Лиги Европы пройдут в марте, а жеребьёвка этой стадии – в конце февраля.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Георгий Джикия
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