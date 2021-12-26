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​Джикия назвал два особенно эмоциональных события в «Спартаке»

26 Декабря 2021 • 15:39 Комментировать

Георгий Джикия уже пять лет выступает за «Спартак». По этому случаю на официальном сайте клуба было опубликовано интервью футболиста, в котором он вспомнил некоторые события за время выступлений в рядах «красно-белых».

Джикия отдельно выделил первый свой матч за «Спартак» против «Уфы», а также первый свой гол за «Спартак» в ворота «Тосно».

«Мне эти два эмоциональных события запомнились особенно», - поделился капитан московской команды.

Также Георгий Джикия вспомнил о чемпионстве в сезоне 2016/2017. По словам футболиста, он и мечтать не мог о том, что уже через полгода в «Спартаке» завоюет золотые медали.

«Настоящее безумие и непередаваемые ощущения. В будущем надо обязательно повторить!» - сказал Джикия, вспоминая момент, когда после последнего домашнего матча в чемпионском сезоне на поле выбежали болельщики.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Георгий Джикия
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