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​Боярский не видит причин, по которым Дзюба должен уходить из «Зенита»

26 Декабря 2021 • 15:33 Комментировать (1)

Известный актёр Михаил Боярский, являющийся болельщиком «Зенита», высказался по поводу возможного ухода из клуба форварда Артёма Дзюбы.

Боярский сказал sport24, что он не видит причин, по которым Артём Дзюба должен уходить из «Зенита».

«Как по мне, Дзюба до сих пор лучший нападающий страны. Как минимум год он ещё способен отыграть на своём уровне», - поделился своим мнением Боярский.

Актёр назвал Артёма Дзюба «мотором команды» и «палочкой-выручалочкой» в матчах, когда строить атаки через короткий и средний пас не удаётся.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Михаил Боярский Артём Дзюба
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Комментарии (1)
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Рейтинг комментариев
id152079006
26 Декабря 2021 в 17:52
Причины есть. Во-первых, бревно. Во-вторых, говно.
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