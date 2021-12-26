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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Газизов рассказал о трансферных планах «Уфы»

26 Декабря 2021 • 14:49 Комментировать

После 18 сыгранных туров чемпионата России «Уфа» занимает предпоследнее место в турнирной таблице, то есть располагается в зоне прямого вылета. Шамиль Газизов, занимающий должность генерального директора уфимского клуба, в последние недели неоднократно подчёркивал уверенность в том, что «горожане» останутся в Премьер-лиге. Теперь он высказался о планах «Уфы» на зимнее трансферное окно.

По словам Газизова для sport24, состав «Уфы» должен пополниться двумя-тремя футболистами. Также директор уфимского клуба допустил продажу Гамида Агаларова, возглавляющего рейтинг бомбардиров Премьер-лиги с 13 голами.

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Евро-Футбол.Ру,
Уфа Шамиль Газизов Гамид Агаларов
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